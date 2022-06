Joven choca su auto poco después de haber recibido su licencia de conducir (VIDEO)

Conseguir una licencia de conducir es, para muchas personas, un evento importante, sobre todo en países en los que es necesario pasar por pruebas detrás del volante: Significan horas de esfuerzo y práctica, por lo que no es sorpresa que, obtener el permiso provoque a muchos una inmensa alegría.

Tal es el caso de una joven española que, orgullosa de su logro, presumió a su grupo de amigos que recién había conseguido la licencia; no obstante, todo dio un giro cuando, minutos después, envío un mensaje de voz y una foto en la que se la ve desconsolada.

“No vais a creer lo que me ha pasado. Estoy super triste y enfadada conmigo”, dice. “Es que no me lo creo”, añade, mientras una de sus amigas le pregunta qué sucede.

Ahí es cuando la joven relata que todo marchaba muy bien mientras iba de regreso a su hogar, cuando vio que su madre estaba grabando su arribo triunfal.

Emocionada, la joven saluda a su madre desde el automóvil tocando el claxon, pero el volante, dice, “se me va yendo a la derecha y choqué con el coche de mi hermano”.

Posteriormente, en algunas fotos que la chica, identificada en TikTok como ingriiid_12, envió al grupo de WhatsApp de sus amigos, es posible apreciar los daños que tanto su auto como el de su hermano sufrieron.

El video de la joven, subido a TikTok el pasado lunes, ya cuenta con casi 300 mil reproducciones, pero sólo muestra una parte del incidente pues la grabación tomada por su madre, aparentemente un viernes 13, fue subida días antes.