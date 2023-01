Hace fila por varios días para comprar boletos de RBD y... ¡no pasa su tarjeta!

Una joven se formó varios días para comprar boletos del concierto de RBD y no le pasó su tarjeta.

Al pasar la tarjeta dice NIP incorrecto, ya la pasé tres veces y no pasa, la taquilla no me dice nada, los que me están ayudando son los mismos de la fila. No sé qué hacer, estoy esperando a que me traigan el sobre. Karla Silva, fan de RBD

Asimismo en entrevista para medios dijo que "Me aparece mi NIP incorrecto y no es incorrecto, no tengo a nadie que me ayude, estoy desde el martes formada y yo organicé toda la fila, no pasó mi tarjeta y no sé usar la aplicación. Iba a pagar con débito y sí tenía dinero. Estoy en shock porque era la primera fan en la fila ”,

Sin embargo, no todo fue malo, el señor Mauro , quien es un abuelito que acudió para comprar boletos para su nieta le salvó el día e hizo que el estado de ánimo de Karla cambiara, pues la apoyó a comprar boletos: "La vi sufriendo y la ayudé. Yo acompañé a mi nieta”.