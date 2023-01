¿Poncho Herrera se peleó con los RBD?: "Los amigos se cuentan en las buenas"

Poncho Herrera está dando mucho de qué hablar, pues emitió un tuit con una durísima indirecta que muchos aseguran está dedicada con saña a todos sus ex compañeros de RBD.

Y es que, en su mensaje, Alfonso Herrera señala que las verdaderas amistades se descubren en tiempos devastadores y difíciles, cosa que implicaría que la está pasando mal y que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christofer Uckermann lo han abandonado.

“Los amigos se cuentan en las buenas para ver cuántos hay… Y en las malas para ver cuántos quedan”, escribió.

Los amigos se cuentan en las buenas para ver cuantos hay… y en las malas para ver cuantos quedan. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 21, 2023

Y es que Poncho Herrera ha sido severamente criticado por los fans de RBD por “pelusear” al grupo y no sumarse a la gira del reencuentro, e incluso lo han tachado de malagradecido, pues gracias a la banda y a la telenovela se hizo famoso.

Por ello, los fans de RBD le respondieron su tuit con cosas como “Por eso debiste ir al reencuentro en las buenas y en las malas RBD” y “Poncho, pero no seas rencoroso, a ti te invitaron a la gira y tú no quisiste ir, eso no es culpa de los muchachos”.