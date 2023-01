Poncho Herrera niega que haya pedido millonada para volver a RBD: "El dinero no lo es todo"

Poncho Herrera rompió el silencio y negó que haya exigido 10 millones de dólares para regresar a RBD en la gira que tiene la banda para este 2023.

Luego de que la revista TVNotas publicara una entrevista con alguien supuestamente cercano a RBD y que revelara los motivos por los que Poncho Herrera no quiso volver al reencuentro.

“De entrada les dijo: ‘miren, la verdad es que a mí no me enorgullece haber estado en el grupo, ni me siento digno de haber pertenecido a RBD, si lo hago, lo haré por dinero y la cifra para que yo haga la gira serán 10 millones de dólares’; y eso no fue todo”, se lee en la publicación.

Poncho Herrera niega que pidió millones para volver a RBD

Tras la publicación de la revista, Poncho Herrera decidió aclarar la situación y emitió un mensaje en sus rede sociales para negar que haya pedido tanto dinero para estar en la gira de RBD.

“Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, dijo

El actor continuó su mensaje diciendo que está agradecido con lo que le dio RBD y que siempre le desea lo mejor a sus excompañeros del grupo.

“Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente”, señaló.

Poncho Herrera también negó que no esté agradecido con el apoyo del público. “Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo. Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño”, concluyó su mensaje.