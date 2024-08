Él es el 'gemelo bueno' de Wade Wilson, igual de guapo, pero no es asesino | FOTO

El asesino más viral de TikTok es Wade Wilson porque enloqueció con su guapura en las redes sociales, pero fue condenado a muerte por el asesinato cruel de dos mujeres.

En redes, las usuarias crearon un ejército de fans para apoyar a Wade Wilson. El impactante físico de este joven cautivó a las usuarias de Internet, debido a que se nota muy alto y además de que está cubierto de tatuajes en la cara con diseños que recuerdan al Guasón.

Wade Wilson el día que recibió la confirmación de su condena a muerte Foto: Especial

Sin embargo, las fans de Wade encontraron en redes que hay un hombre muy parecido a él, pero que no está acusado de homicidio, sino que más bien es un famoso DJ que se dedica a poner a bailar a la gente con sus mejores beats.

¿Quien es el gemelo de Wade Wilson?

El gemelo de Wade Wilson es el DJ Mahmut Orhan, que es un productor musical turco que comenzó su carrera en la música desde que tenía 15 años, sin embargo luego se fue a Estambul en donde emprendió su carrera en un club nocturno llamado "Bebek" en 2011.

El DJ turco Mahmut Orhan, que afirman que es parecido a Wade Wilson fisicamente Foto: Especial

Experimentó el éxito internacional por primera vez en 2015 con la canción instrumental "Age of Emotions”.

Mahmut Orhan no tiene nada en común con Wade Wilson, más que su parecido físico, ya que el DJ no tiene tatuada la cara, si tiene tatuajes en el cuello, pero no en el rostro, además de que claramente no ha asesando a nadie.

En redes sociales roba suspiros por la manera en la que baila y por sus hits con los que pone el ambiente, ya que muestra pasión por loa música en cada una de sus presentaciones.

Mahmut Orhan Foto: Especial

Las fans de Wilson no han dudado en dejarle mensajes a Mahmut para hacerle saber su gran parecido con le joven viral.

“Ese hombre me parece tan atractivo en niveles que ni entiendo”, “Alguien notó que se parece a Wade”, “A qué hora salió de la cárcel Wade Wilson”, “Wade y su otra cara”, “La cara de Wade Wilson”, son algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.