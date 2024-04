¿Por qué hay videos en TikTok que no puedes deslizar?

Una nueva tendencia llegó a TikTok y se trata de los videos que no se pueden deslizar, los cuales han metido en aprietos a los usuarios de esta plataforma de videos cortos.

Esta tendencia se trata de que, en el For you Paige los usuarios se encuentran con videos que no pueden saltar o deslizar, por más que intentan el scroll está desactivado.

Los usuarios se han enfrentado a la frustración por no poder deslizar el video, sin embargo, ya se dio a conocer cómo se hacen estos videos y también cuál es la forma de poder saltarse este tipo de clips.

¿Cómo hacer los videos que no se pueden deslizar en TikTok?

Para este tipo de videos lo que se tiene que hacer es seguir los siguientes pasos:

Graba el video.

Luego ve a la parte de stickers y selecciona la parte de mencionar a alguien.

Selecciona cualquier nombre de usuario. Otros cibernautas aseguran que no tienes que etiquetar a nadie, sino hacer una etiqueta invisible y seguir el resto de los pasos.

Agranda el usuario lo más que puedas hasta que tape la pantalla la parte blanca del nombre.

Luego escribes el texto que quieras.

Y ya está listo para subirse.

¿Cómo saltar los videos de TikTok que no se pueden deslizar?

Según los usuarios de TikTok, lo que tienes que hacer es irse al lado derecho de la pantalla en la zona donde están la foto, el + para seguir a la persona, los comentarios y los likes y desde ahí hacer el scroll y será muy fácil saltarte el video.

Si no pudiste saltártelo así, tendrás que recurrir a cerrar la aplicación de TikTok y volver a entrar. Según los cibernautas esto puede ocurrir más fácilmente en teléfonos iPhone.

Esta tendencia solo se creó como un juego para molestar a otras personas, por lo que si te encuentran con estos videos no es tu celular.