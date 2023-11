“Hazme como el perro bebe agua” el origen de la canción viral de las redes sociales

En días recientes las redes sociales se han volcado con una pegajosa melodía, que además de todo tiene una letra muy particular, se trata de “Hazme como el perro bebe agua”. Se trata de una canción de la cantante dominicana Nelly Swing “La Rompe Ola”.

Ha sido en la red social X donde los usuarios no se han cansado de compartir y expresar sus opiniones al respecto. En el video que anda por la red, se le puede ver a la cantante con un enterizo negro y transparencias, su acordeón a la altura del pecho, además de acompañada de un grupo de músicos.

“Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Ay papi papi, tú sabes que me encanta, que me hagas como el perro bebe agua (...) Papi hazme como el perrito, pegadito, pegadito, pegadito “poesía pura”.