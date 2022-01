Hombre en situación de calle festeja cumpleaños de sus perritos y se vuelve viral (VIDEO)

José Luis "Shoko" Matos, quien vive en las calles de Bucaramanga, Colombia, celebró el cumpleaños de sus perritos con gorritos de fiesta y un pastel, el hecho fue grabado en vídeo y compartido en redes sociales, por lo que en poco tiempo se volvió viral.

En el vídeo puede verse el amor que "Shoko" les tiene a ambos lomitos, los abraza y les da besos, les comparte un pedazo de pastel e incluso les canta "Feliz cumpleaños", al final del clip puede verse como el hombre se limpia las lágrimas.

"Shoko" ha comentado a medios locales que desde hace 10 años, tiene a su perra llamada "La Nena", y hace cuatro años, tiene a "Shaggui", un perro macho, fue éste último a quien le festejaron su cumpleaños el pasado 7 de enero.

José Luis comenta que quiso hacer esa celebración de cumpleaños porque para él, es muy importante que sus mascotas lo acompañen, son su esperanza para seguir en la vida.

"Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo, la Nena y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano, para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una una esperanza que me llena para seguir adelante", menciona.

"La Nena" y "Shaggui" son ángeles en su camino, explica que mientras él duerme, los animales no permiten que alguien se le acerque. "Mis perros son como parte de mí, de algo que me cuida, son mis ángeles, nunca dejan acercarse a nadie cuando estoy durmiendo".

"Shoko" también contó que se encontró a "Shaggui" en la calle, pero días después, el dueño apareció y él no quería entregárselo, sin embargo las autoridades le indicaron que el perro debía escoger.

En ese momento, "Shaggui" eligió al verdadero dueño, lo curioso de todo es que días después, el perro buscó a "Shoko" y desde ese entonces, no se separan.

El vídeo ha sido compartido en toda red social y en cada una ha logrado conseguir miles de reproducciones y comentarios, por lo que la ayuda para el hombre y sus amados perritos no se ha hecho esperar.