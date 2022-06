¡Hombre pelea contra un canguro para defender a sus perros!

En Argyle, Australia, un canguro comenzó a perseguir a un grupo de perros de un abuelo en su jardín, el hombre describió al animal como un "canguro loco de seis pies".

El hombre trató de defender a sus mascotas, por lo que el canguro fue tras él, tratando de defenderse del animal, agarró un palo, pero el canguro siguió acercándose a él.

Mientras tanto, los perros ladraban salvajemente pero no podían acudir en su ayuda porque estaban detrás de una valla en el patio.

En una entrevista con una estación de televisión australiana, el hombre, llamado Cliff Dess, comentó que sus perros ladraban en el patio y que salió a ver qué estaba pasando. También dijo que tiene moretones en el cuerpo.

Después vienen con el verso de que en Australia no hay inseguridad pic.twitter.com/JwLwVvvfDw — Alfre Montes de Oca (@alfremontes) June 7, 2022

Menciona que el canguro estaba "de un humor agresivo". Dess trató de ahuyentar al animal, pero no funcionó, ya que el animal levantó sus garras y comenzó a perseguirlo.

Entonces, en última instancia, "luché con un palo", dijo el hombre. Dijo que "lo llevó al suelo", ya que esa era "la única forma en que podía lidiar con eso", comentó para 9 News Australia en una entrevista.

"Intentó desgarrarme la cara. Bajé la cabeza para que me arañara la parte superior de la cabeza. Me mordió el dedo. Luego me atravesó la pierna con su garra trasera, aproximadamente una pulgada y media a través de mi pierna trasera, me destrozó los pantalones hasta el dobladillo".

Des trató de huir y el animal lo persiguió alrededor de su automóvil, la terrible experiencia duró seis minutos y 22 segundos. El hombre indicó que no tenía nada contra el animal o los canguros en general, pero tampoco quería que una criatura así amenazara a sus perros.

Cliff comentó que fue una suerte que el ataque le sucediera a él, ya que vio a muchas personas mayores y niños caminando por el área.