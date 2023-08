VIDEO | Se tatúa el año de nacimiento de su hija y su cara refleja cómo la regó

TikTok vuelve a ser escenario de una historia que no tuvo precisamente un final feliz y tiene que ver con los tatuajes. En muchas ocasiones, sino es que en las más, se ha recomendado que si se van a tatuar fechas importantes, verifiquen que sí sean las correctas o, por ejemplo, si van a decidir tatuarse el nombre de sus parejas, lo hagan conscientes de que es algo que quedará en su cuerpo para toda la vida (esto en caso de no tener un lugar en el que te lo puedan remover, además de lo costoso que resulta hacerlo).

Esto es algo que este padre de familia no tomó en cuenta, pues su intención de tatuarse la fecha de nacimiento de su hija terminó con una decepción que quedó capturada en un video que ya se viralizó en tu red favorita, TikTok. ¿Qué pasó? Ven, te lo contamos.

A este hombre no le salió nada bien tatuarse el año de nacimiento de su hija. Especial

Se tatúa el año de nacimiento de su hija y su cara refleja cómo la regó

El orgulloso padre de esta bebé estaba decidido a tatuarse su fecha de nacimiento para recordar muy bien el año en que ella nació, sin embargo, todo cambió cuando lo que vio en su cuello fue el año 2019, cuando en realidad la bebé nació en el año 2020.

En el video se escucha a un hombre decir: "Mi hermano se tatuó el 2019 por mi sobrina", al tiempo que se dirige a una mujer a quien le pregunta: "Pero, mamá, ¿en qué año nació Naomi?". La respuesta de la abuela de la niña es: "2020". La risa del que es el hermano del padre de esta bebé estalla, mientras enfoca el rostro de decepción del hombre que se tatuó el año erróneo.

'Que le ponga +1 al lado'

Claro está que los comentarios a este video no pasaron desapercibidos, pues más allá de que TikTok le haya recomendado incluso lugares en donde podría hacerse un cover up o a remover los dos números erróneos para ponerse los correctos, no faltaron aquellos que hacían burla de la situación.

"Que le ponga +1 al lado"; "El men buscando en su mente algún acontecimiento importante en el 2019 para usarlo de excusa cuando le pregunten"; "Es el que le pregunta a sus hijos: 'dame tu nombre completo y tu fecha de nacimiento"; "Se nota que la quería mucho"; "Mi hermano se fue a tatuar las iniciales de mis abuelos María y Horacio y cuando llegó se tatuó esto: M y O... Horacio sin H", fueron algunos de los comentarios que recibió este padre despistado.