¿Cuándo y a qué hora se estrena la última temporada de Las Kardashian?

Las Kardashian anunciaron la fecha en la que se estrenará la última temporada de su programa Keeping Up With The Kardashians, el cual llega a su fin tras 14 años de haberse transmitido en la televisión.

Las integrantes de la dinastía Kardashian publicaron en sus redes sociales el tráiler de lo que se podrá ver en los capítulos finales de este reality show.

te puede interesar ¿Kanye West engañó a Kim Kardashian con Jeffree Star? Esto es lo que se sabe

La última temporada de Las Kardashian será transmitida a través del canal E! el próximo 18 de marzo, aunque aún no han revelado la hora en la que se emitirán los capítulos.

En el adelanto del programa de Las Kardashian se puede ver el emotivo momento en que Kim Kardashian y su mamá Kris Jenner anuncian a la familia el final del programa. En medio del llanto ambas agradecen por haber compartido sus vidas durante 14 años con los fans.

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia dar fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos los espectadores que nos han acompañado a lo largo de los años, en los buenos y los malos momentos", declaró la familia.

te puede interesar Así es la lujosa mansión en la que Kendall y Kylie Jenner están de vacaciones en México (FOTOS)

En el avance también se puede ver que a Kourney Kardashian junto a Scott Disick, ¿podría ser una reconciliación entre ellos? Además, Khloé Kardashian anuncia que considera la posibilidad de tener otro hijo con su novio el basquetbolista Tristan Thompson.

La serie de Las Kardashian mostró momentos clave de la familia como la transformación de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner, así como el crecimiento de Kendall y Kylie Jenner quienes desde pequeñas aparecieron en el show hasta ahora de adultas que son estrellas de la televisión y unas grandes empresarias y modelos.