Influencer deja de depilarse el cuerpo para combatir estereotipos y lo presume orgullosa en redes

El debate sobre la depilación de las mujeres siempre ha generado debates; son muchos los motivos por los que cada persona decide optar por una opción u otra, pero tan solo hay una única respuesta a todos estos motivos: es una decisión personal.

Martina Díaz, una joven tiktoker argentina, ha querido mostrar, en su cuenta de esta red social, su rostro al decidir dejar de depilarse tras años haciéndolo. Sin embargo, su decisión tiene un porqué.

Díaz siempre ha tenido mucho pelo, tanto en el cuerpo como en la cara. Al principio se depilaba, por complejo e incomodidad por lo que los demás dijeran o pensaran, pero un día tomó la decisión de dejar de hacerlo.

"Hace un año me di cuenta que no quería depilarme más", explica en uno de sus vídeos tras ser preguntada por no depilarse. Se dio cuenta de "todo lo que había sufrido por los pelos y me pregunté qué pasaría si me los dejaba. Me chocaba que sea tan condenado en mujeres y tan aceptado en hombres algo que es exactamente lo mismo", comentó.

Asimismo, la joven a través de sus videos ha animado a muchas otras mujeres a que hagan lo mismo: "Esto no tiene sentido, qué estamos haciendo", continúa, mientras explica cómo poco a poco empezó a dejar de depilarse por 'imposición' de la sociedad: "Primero empecé a espaciar las depilaciones. Me dejé crecer, empecé a mostrar en redes y me encontré con un montón de gente que le inspiraba y me contaba sus experiencias de haber sufrido en la adolescencia por los pelos, y dije 'no, esto tiene que cambiar'".

La tiktoker además confiesa que se ha querido alejar de ese estereotipo que tiene la sociedad en la que es costumbre no tener pelo.

Usuarios de redes sociales la han apoyado en su decisión pero también hay quienes critican y señalan que depilarse también es por higiene.