¿Instagram se cayó? Reportan problemas en las Insta Stories

Los usuarios de Internet reportan problemas con la aplicación de Instagram específicamente con las Instagram Stories.

A través de redes sociales, los cibernautas reportaron que las historias que han publicado en Instagram no aparecen en la plataforma.

El sitio web Down detector señaló que desde las 12 del día hay reportes de fallas en la aplicación de Instagram y entre las dos y tres de la tarde es el lapso en el que han recibido más informes de problemas con Instagram.

Reportan fallas en las historias de Instagram Foto: Especial

“Si está fallando Instagram ¿verdad?”, “Que mal anda instagram, si no es para subirle la calidad a las fotos q no toquen nada”, “Qué bronca esta vez no me abre Instagram”, “¿Soy yo o Instagram no funciona?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Instagram está fallando, no carga las stories. — Eduardo 🪐 (@edurincon) February 8, 2023