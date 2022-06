Joven con posgrado acepta puesto de cinco mil pesos ante desempleo; caso se vuelve viral

Un joven con posgrado reveló en un video que, ante la falta de trabajo aceptó postularse para una vacante temporal donde ofrecían 5 mil pesos.

El usuario de Tiktok @MauKaisen compartió en el video la enorme fila de gente que buscaba obtener el puesto.

“Es una fila para un apoyo de gobierno con un trabajo temporal donde te pagan 5 mil pesos y trabajas de lunes a viernes, sales a las 3”, reveló.

El joven aseguró que cuenta con una licenciatura y un posgrado, ambos en Mercadotecnia.

“Tengo licenciatura en Mercadotecnia, estudié un posgrado en Mercadotecnia y llevo un buen rato sin encontrar un trabajo. Olvídate uno que te paguen bien, no hay trabajo”, explicó.

“Lo máximo que he ganado son 15 mil pesos mensuales y me dijeron de este de cinco mil pesos y dije: va. Es mucho menos de lo que ganaba en mi primer trabajo saliendo de la carrera”.

Por último, aconsejó a la gente que no se quejara de sus trabajos de "Godín" y contó que perdió su trabajo durante la pandemia y desde entonces ha tenido problemas para encontrar empleo.

“No se quejen de su trabajo de Godín. Yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de Godín y por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo y no he podido conseguir trabajo”.

Usuarios reaccionan a testimonio del joven

Mientras que algunos usuarios le han deseado buena suerte en su búsqueda de empleo, otros le han recriminado que, eligió una carrera equivocada: "Escogiste mal tu carrera, con todo respeto un algoritmo te hace eso. He visto amigos con carrera vender garrafones de agua", comentó un usuario.

El video cuenta ya con 146 mil reproducciones, 12 mil reacciones y poco más de mil novecientos comentarios.