Joven se disfraza de Spider-Man para pedirle matrimonio a su novia (VIDEO)

A través de TikTok se volvió popular la pedida de matrimonio de un joven a su novia, afuera del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, pues él y sus amigos se disfrazaron de Spider-Man para realizar todo el acto.

Fue a través del perfil de @lisset_rt que se compartió el momento tan especial para la pareja.

Tras la publicación, la protagonista del video, Camila, encontró el clip mientras revisaba la red social, por lo que agradeció a Lisset por grabar el suceso, quien aprovechó para felicitarla y pedirle que la invite a su boda.

Estuvo bonito. Felicidades. Me invitas a la boda

En las imágenes se puede ver que uno de los disfrazados hizo un conteo para que el resto dejara caer una tela roja, momento en el que salió el novio de la joven con un ramo de flores y un cartel que tenía escrito “¿Te quieres casar conmigo?” .

La mujer contestó que sí y el resto de los superhéroes pidieron un beso para sellar la respuesta, acompañado de aplausos y gritos.

Hasta ahora, el TikTok lleva 726.1 mil vistas, 123.7 mil “me gusta” y cientos de respuestas, donde los internautas expresaron su deseo de que les pase algo similar; además de destacar que incluyeron a todo el “multiverso” de las películas.

Si no me van a pedir matrimonio así, entonces no quiero nada