"Ni el cielo los separa": Abuelita lleva flores a su difunto esposo todos los días (VIDEO)

La abuelita de la usuaria en TikTok, @luu_sia, conmovió a los internautas, pues compartió que diariamente lleva flores a su esposo, quien murió hace 18 años. Situación que demostró que el amor verdadero no desaparece, aunque uno de los dos ya no esté presente físicamente.

Dentro del clip se puede leer la leyenda “¿Cómo le explico a quien no cree en el amor que mi abuela va todos los días a ver a mi abuelo desde hace 18 años al mismo sitio?” .

Asimismo, en las imágenes se puede observar que la muer se encuentra en la calle sola y cargando unas flores blancas en sus manos, por lo que al momento de ver a su nieta, le pregunta qué hace en el lugar.

Me estoy imaginando qué gran hombre debía ser tu abuelo para merecerse todo el amor de esta gran mujer

La historia no tardó en popularizarse, pues hasta ahora lleva 4.2 millones de reproducciones, 532 mil “me gusta” y miles de comentarios donde las personas externaron sus pensamientos.

Me he emocionado. Echo de menos a la mía. Qué lindo el de ellos. Lástima que hoy en día casi no hay más así