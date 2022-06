Joven se tatúa el nombre de sus abuelitos y sus tiernas reacciones se viralizan (VIDEO)

Una joven argentina tomó una decisión para toda la vida: inmortalizar el nombre de sus abuelos en un tatuaje. Sin embargo, lo haría de una forma especial, por lo que decidió pedirles a los dos adultos mayores que escribieran sus nombres completos en una hoja de papel para un supuesto "trabajo escolar".

Lo que no sabían los dos abuelitos era que los nombres que escribieron, con su puño y letra, serían los que su nieta se tatuaría en el tobillo.

La historia fue compartida en Twitter por Agustina Wetzel (@agustinawetzel), en donde mostró la tierna reacción de sus dos abuelitos, quienes quedaron sorprendidos al ver los tatuajes.

Abuelitos lloran al ver que su nieta se tatuó sus nombres

Don Marcos, el abuelo de Agustina, fue quien más se conmovió, debido a que no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de que su nombre estaría toda la vida en la piel de su nieta.

El hombre incluso se puso de pie para abrazar a Agustina entre lágrimas; además, no pudo contener su sonrisa de felicidad mientras observaba el tobillo de su nieta.

" No estoy llorando, se me metió un abuelo al ojo ", "lo que me hiciste llorar", "hermoso lo que hiciste y hermoso que los tengas a ellos, disfrútalos mucho que son lo más lindo que hay", fueron algunas de las comentarios que recibió el video, el cual cuenta con cerca de tres millones de reproducciones.

les pedi a mis abuelos que me escriban sus nombres "para un trabajo práctico de la facultad” pero en realidad eran para tatuármelos, y su reacción me la guardo para siempre. ♥️ pic.twitter.com/NcQ0uWUIkH — CQ (@agustinawetzel) June 4, 2022

RFH