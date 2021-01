Así quedó el rostro con heridas de Fabiola Campomanes tras un tratamiento de belleza (VIDEO)

La actriz Fabiola Campomanes mostró las heridas que tiene en el rostro a consecuencia de tratamientos de belleza a los que se ha sometido para tratar de eliminar las manchas de sol que tenía en la cara.

A través de un video que publicó Fabiola Campomanes en su cuenta de Instagram se dejó ver sin maquillaje para enseñar las heridas que le dejaron los tratamientos.

“Acudí con los mejores cirujanos y dermatólogos y muchos tratamientos me ayudaron otros no tanto, pero yo seguí y seguí adelante y este último tratamiento que me hice mi piel ya no aguanto yo creo que mi piel está muy tratada, y se empezó a abrir, y me hizo estas abiertas”, contó la actriz.

Fabiola Campomanes contó que lleva ocho años en tratamientos, ahora confía en que las lesiones en el rostro sanarán, consideró que esto es una llamada de atención de su cuerpo y llamó a sus seguidores a no obsesionarse con nada y aceptar los cambios en el cuerpo.

“Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho”, dijo.

Fabiola Campomanes se veía afectada por las heridas en el rostro y dijo que la perfección no existe por lo que invitó a sus fans a quererse tal cual son.

“A veces está divertidísimo utilizar los filtros y ver esas pieles perfectas, pero la perfección no existe, no es real, la realidad de las cosas es que vamos a cambiar todos, nuestro físico se modificará y hay que fluir con eso. Confiemos en lo que es real, la energía que somos, en lo que hacemos sentir a las personas, eso es increíble, eso es más lindo, porque no se ve, se siente”, comentó.