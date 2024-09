'Le vieron la cara': Mexicano compra un poncho para visitar Machu Picchu y nota que solo él lo usa

Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, que año con año miles de turistas suelen visitar la tierra de los incas. Hay turistas que toman muy en cuenta las tradiciones o reglas de los lugares que visitan, como el caso de un mexicano que fue llevó un atuendo típico, pero notó que solamente él lo usaba.

El usuario de TikTok @soyelarturito compartió en un video su experiencia al visitar Machu Pichu, que se encuentra en Perú. Mencionó que fue el único que llevaba puesto un pocho con imágenes de llamas, pero que no se arrepentía de haberlo comprado.

"Me dijeron que en Machu Picchu todos venían con su poncho. Soy el único en todo el cerro que lo trae. Nadie lo usa. Me compré este poncho para la foto, pero no me arrepiento. Soy el único w*y en pocho con sus llamitas en Machu Picchu", dijo el joven turista.

Los internautas no hicieron esperar los comentarios y le escribieron: "No pierdas la oportunidad de hacer el audio de las locuras del emperador", "pero las fotos con poncho en Machu Picchu quedan épicas", "siempre he sentido que México y Perú comparten muchas cosas, no solo gastronomía. ese pocho vendría siendo un sarape", "se refieren al poncho de plástico porque q veces llueve", "esos ponchos no se encuentran con facilidad y son costosos", "sinceramente marcas la diferencia y es lo mejor, luces elegantes".

Machu Pichu, una maravilla del mundo

La antigua ciudad de los incas fue declarada construida en el siglo XV, fue una de las residencias del noveno inca del Tahuantinsuyo. Está entre los cerros de Huchuy Picchu y Huayna Picchu.

Fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1983 y es una de las siete maravillas del mundo. Durante los meses de noviembre a marzo es la temporada baja para ir a Machu Picchu, pero se encuentra nublado y con lluvias.

