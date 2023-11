VIDEO | Limpiaparabrisas acepta pagos con tarjeta en los cruceros

"No tengo cambio"; "A la vuelta"; "No traigo monedas". Se acabaron esos pretextos para no darle unas monedas al limpiaparabrisas que, insistente y aferrado, intenta ganarse algo trabajando en los cruceros, dejándote limpio tu auto, aunque sea de los cristales.

Al recibir como argumento la falta de monedas o de efectivo, este limpiaparabrisas fue más allá y ya carga con su terminal para que, quien no traiga efectivo, pueda pagar el servicio con su tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo ves la innovación?

Limpiaparabrisas acepta pagos con tarjeta

En México, poco más de la mitad de los trabajadores se emplean en la modalidad de sector informal. De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del Inegi, al corte de octubre del año 2022 se registraron 32.4 millones de mexicanos trabajando en estas condiciones.

Uno de ellos es este hombre que busca un ingreso para vivir, desempeñándose como limpiaparabrisas. Sin embargo, sabemos que en muchas de las ocasiones, luego de realizar la limpieza con la rapidez que implica hacerlo en los segundos que dura el rojo en el semáforo, no reciben ninguna moneda a cambio, bajo el argumento de que no se cuenta con efectivo.

Este limpiaparabrisas cuenta con terminal, misma que carga para todos lados para poder cobrar a los clientes que sí acepten la limpieza de sus autos, aunque no tengan efectivo. La terminal sorprendió a todos.

¿Qué tan peligrosa es esta práctica?

En redes sociales en donde se viralizó este video, se expusieron distintos peligros de esta práctica, por mucho que el limpiaparabrisas tuviera una buena intención al vender su servicio en los cruceros. ¿Cuáles son esos peligros?

Clonación de tarjetas mediante uso de skimmers

​Robo de datos bancarios, como el NIP de uso personal

​Malware 'prilex" que instalan estafadores en las terminales de punto de venta

​Cargos no autorizados por el titular de la tarjeta

