Lomito callejero conmueve por ayudar a actor que finge enfermedad (VIDEO)

Lo que hizo este perrito callejero conmovió a los usuarios de Internet y a los espectadores de una obra teatral en Turquía, pues demostró el instinto y la nobleza que los caracteriza.

Un actor fingió una enfermedad, por lo que se tumbó boca arriba en el suelo. Fue en ese momento que un tierno lomito sin hogar acudió en su ayuda.

La conmovedora escena habría tenido lugar el Día de la Independencia, conocido como ‘El día de la victoria’ en ese país.

En el marco de dichos festejos, un elenco de teatro organizó una obra y en una de las escenas, uno de los actores debía imitar a una persona enferma.

Cuando éste se encontraba en el suelo, un perrito que deambulaba se le acercó de forma tiernísima, para besarlo y terminar recostado junto a él.

El adorable can no sabía que el actor estaba fingiendo y posiblemente pensó que el hombre necesitaba ayuda.

Ante semejante muestra de solidaridad los espectadores a la obra quedaron asombrados, igual que los usuarios de Internet que lo han visto.

Tras abalanzarse sobre el actor, que en ese momento fingía que le faltaba la respiración, el perrito comenzó a mover la cola, mientras otros miembros del elenco se acercaron para llevárselo, no sin antes acariciarlo.

”Me sentí muy feliz cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Fue como un ángel que quiso ayudarme. Ha sido un momento muy emocional. No me lo esperaba”, dijo Numan Ertugrul Usunsoy, el actor que simuló padecer mucho dolor.

Aunque el video data de 2020, se ha viralizado en los últimos días.

LRL