"Luis Miguel, la serie": ¿Paola Montero es Paty Manterola en la vida real?

En el tercer episodio de “Luis Miguel, la serie” aparece una mujer llamada Paola Montero, quien al parecer en la vida real se trata de la cantante y actriz Paty Manterola.

En “Luis Miguel, la serie” el personaje de Paola Montero es una de las novias de Luis Miguel y además de salir de fiesta, ella lo convencer de ir a cantar al Festival Viña de Mar.

En el programa, la joven asegura que ella también a presentarse en este reconocido festival y por eso deberían de ir juntos.

Sin embargo, en la vida real Luis Miguel fue a Viña del Mar en 1994 y Paty Manterola asistió al mismo festival, pero en el año de 1995.

¿Cómo fue el romance de Luis Miguel y Paty Manterola de “Luis Miguel, la serie” en la vida real?

Paty Manterola reveló en una entrevista cómo fue que se conocieron ella y Luis Miguel y dijo que fue en el Festival de Acapulco.

En la imagen aparecen Luis Miguel, Paty Manterola, Rebeca de Alba y Xavier Ortiz Foto: Especial

"Luis Miguel me tiró toda la onda, lo tengo que decir, toda la onda. Yo ya lo había conocido años atrás en el festival Acapulco. Pero le dije ‘Perdóname, pero tengo novio’. Un año después de eso nos encontramos en el aeropuerto, justo cuando terminé con ‘Xavi’. El mánager de Luis Miguel me dijo que me quería saludar”, contó la actriz.

Luis Miguel le pidió su teléfono para poder llamarla e invitarla a salir, pero este romance no prosperó y Paty Manterola volvió con su ex y se casó con él en 1999.

Sin embargo, existen otras teorías de que Paola Montero de “Luis Miguel, la serie” representa a Salma Hayek o a Sasha Sokol, quienes también estuvieron vinculadas con Luis Miguel.