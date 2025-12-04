La casita de jengibre se ‘mexicaniza’: versión con chicharrón se viraliza

La tradición de la casita de jengibre recibió una versión muy mexicana: una creadora de contenido en TikTok construyó una casita navideña utilizando como material base una lámina de chicharrón preparado y decoraciones hechas con los ingredientes típicos de ese antojito —crema, jitomate, aguacate, salsa y limón—, y su video se volvió viral en cuestión de horas.

La autora del video, identificada en la plataforma como @merydoki, compartió varios clips en los que documenta el proceso: primero trazó plantillas en papel para cortar las piezas del chicharrón, luego marcó y recortó la estructura con un cuchillo y empleó crema ácida como “pegamento” para unir muros y techo.

Para los “árboles” y ornamentos utilizó cortadores metálicos para galletas y pequeñas bolsas para manejar con más facilidad el aguacate y la crema.

En los comentarios del material hubo reacciones de distintos tonos: desde aplausos y humor —“Obra maestra”, “Patenta tu idea, amiga”— hasta recomendaciones prácticas (“con unos palillos la podías detener para que no colapsara”) y propuestas culinarias para “mejorar” la decoración, como añadir queso rallado a modo de “nieve”.

Esa mezcla de asombro y broma fue clave para que la publicación se difundiera rápidamente entre usuarios mexicanos.

El caso no sólo llamó la atención por su componente sorprendente, sino porque ejemplifica una tendencia cultural: reinterpretar tradiciones importadas con ingredientes y códigos locales.

La casita de jengibre —un ícono navideño de influencia europea— fue resignificada con sabores y técnicas de la comida callejera mexicana, generando un vínculo entre la receta artesanal y el antojito popular.

Para muchos usuarios, la creación fue una muestra de “ingenio mexicano” y del humor que suele acompañar las celebraciones.

El video enfatizaron el carácter viral del contenido y describieron paso a paso el tutorial que la tiktoker compartió, lo que permitió que el tema se convirtiera en conversación en otras redes como X y Facebook, donde usuarios replicaron y bromearon con la idea.

