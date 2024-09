¡Ya basta, septiembre! Reclaman los MEMES por los microsismos de este 26 de septiembre

Un microsismo magnitud 2.4, se registró la mañana de este jueves a las 10:26 horas, con epicentro dos kilómetros al oeste de la alcaldía Benito Juárez. en la Ciudad de México.

Por su parte, a las 00:39 horas se registró un primer movimiento con una magnitud de 2.5, ubicado a 2km al sureste de la alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente entre Viaducto Miguel Alemán y Av. Patriotismo.

En una agitada mañana para la capital del país usuarios de internet comparten no solo su preocupación por los constantes movimientos que se han presentado desde hace ya unos meses, sino también han compartido diversos memes sobre esta situación.

Estos son los mejores memes de los microsismos

Algunos usuarios aseguran que este 'enjambre' de microsismos que se presentó el día de hoy es parte de los movimientos que trae el mes de septiembre, o como algunos lo llaman en redes sociales 'septiemble'.

Los expertos: Septiembre no es mes de sismos.

Septiemble: Sostenme mis placas #microsismo pic.twitter.com/KitR5e2K9C — 🌸☀️ Luis CLAMPtastic ☀️🌸 (@seichan02) September 26, 2024

Ya se va acabar Septiembre no vayas a temblar

#microsismo pic.twitter.com/lWDM7ulLDA — Adri :3 (@AdrianOfficial_) September 26, 2024

Algunos capitalinos un poco más nerviosos, comparten su miedo a los microsismos a través de memes, donde piden que se detengan o incluso 'celebran' haber sentido por fin un movimiento de este estilo.

Solo fue un jaloncito ¿No? Los mejores memes sobre los microsismos Foto: Captura de pantalla

Omg

Esta vez sí lo sentí #microsismo pic.twitter.com/UEXbAseLU2 — Señora Cobaya (@clauss_ab) September 26, 2024

¿Se te bajo la presión? Los mejores memes por el microsismo Foto: Captura de pantalla

Tal parece que los microsismos no paran y con esto los nervios de los capitalinos no pueden calmarse y al parecer no autorizan que siga temblando en la Ciudad de México.

Pues acaba de haber otro mini microsismo #microsismo pic.twitter.com/BiJffGYVOx — Cynthia Llanos (@cynthiallanos) September 26, 2024

Definitivamente no autorizan. Los mejores memes del microsismo de la CDMX Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT