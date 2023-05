¿Tú harías lo mismo?

¿Miedo o precaución? Madre no deja ir solo al baño a su hijo de ocho años y le llueven críticas Redes sociales viralizaron un caso de una mujer que no deja ir solo a su niño al baño, y lo obliga a entrar al de mujeres con ella; “por más que quiero que sea independiente, mi necesidad de protegerlo me gana”, dice