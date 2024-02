Mujer afirma que vio la construcción de la "pirámide más grande Egipto" y se vuelve viral

Una mujer se volvió viral en TikTok por afirmar que estuvo presente en la construcción de la "pirámide más grande de Egipto". Explicó por qué y fue cuestionada por usuarios de redes sociales.

Jaqueline, quien se describe como una "terapeuta de regresión a visas pasadas", en un video de TikTok señaló que en estuvo en la construcción de la pirámide más grande de Egipto.

En su clip narró que "cuando entro a la vida donde estuve en Egipto, me veo como algún tipo de reina. Es importante mencionar que yo tenía un conocimiento muy básico de Egipto a pesar de que siempre me ha llamado mucho la atención (...) Comienzo a sentir que estoy ahí, que estoy en la construcción y que tengo un contacto con seres de un lugar que me acababan de mencionar en la otra regresión".

Usuarios de TikTok no hicieron esperar sus comentarios y hubo quienes le cuestionaron: "¿Pero cómo fue que la construyeron? ¿Cómo subieron las piedras?", "Todos dicen que fueron reyes y reinas en vidas pasadas casualidad. No lo creo", "me causa curiosidad q la mayoría de las personas que habla de sus regresiones a vidas pasadas fueron reyes, reinas, princesas etc que no había personas comunes en aquel entonces ¿o cómo es la cosa?", "solo te lo imaginas, si te la creen incluso empiezas a vivir y sentir lo que te imaginas", "saca para estar igual", "¿cómo subieron las piedras que pesan toneladas", "yo me quiero hace runa regresión", "yo tuve una regresión y mi vida también fue en Egipto pero yo era como un sirviente y creo q fue en el tiempo de Moisés".

