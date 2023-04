Mujer exhibe puesto de Barbacoa; en la quesadilla había un clavo:"rompió mi diente"

Comer en la calle no siempre resulta satisfactorio, pese a no tener que preparar los alimentos y ahorrar tiempo incluso puede que el lugar no tenga la higiene adecuada, como el caso de un puesto de barbacoa que fue exhibido en redes sociales por presuntamente arriesgar la salud de una persona.

A través de redes sociales, la cibernauta Rech Ag compartió su mala experiencia en un puesto de barbacoa y exhibió la actitud de la persona que atiende, ya que la amenazó .

Rech Ag indicó "por favor apóyenme a compartir. El día de Hoy pedí para llevar unas quesadillas en este establecimiento Barbacoa "Mine" que está cerca de zona Plateada.

En una de las quesadillas había un clavo el cual al dar la mordida me rompió mi diente . Acto seguido acudí a ver qué solución me daban. Ustedes saben que los servicios dentales no son nada baratos. La señora "Dueña" nos empezó a intimidar diciendo que Conoce a los de Salubridad y del nos comenzó a gritar a mi y a mi familia. La señora 'Dueña' nos empezó a intimidar diciendo que Conoce a los de Salubridad y del nos comenzó a gritar a mi y a mi familia".

Tras la publicación de lo sucedido, varias personas que ya habían ido al puesto también reportaron "Si súper cochinos en ese lugar. Yo un día encontré cabellos tanto en la barbacoa como en el consomé", "solo una ocasión compré ahí, pésimo servicio".

Joven acusa que luego de comer una quesadilla se le rompió su diente y no se hiceron responsables. Foto: Captura de pantalla

Síguenos también en Google News

FBPT