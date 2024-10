Mujer pierde vuelo porque su hijo le dibujó mensajes de amor en el pasaporte | VIDEO

Los mensajes de amor de un pequeño hacia su mamá, fueron motivo del debate en las redes sociales. Recientemente se viralizó un video en el que se puede ver cómo una mamá describe los mensajes que le dejó su hijo, mensajes de amor, de buenos deseos previos a un viaje...

Sin embargo, no todo parecería ser una buena noticia, porque aunque su mamá recibió bien estos mensajes, la realidad es que los escribió en su pasaporte, motivo por el cual no pudo viajar, pues este documento oficial no debe ser alterado para que se selle en la aduana respectiva.

La madre decidió contar la historia en redes sociales, provocando un debate sobre si exageró al reaccionar mal al perder su vuelo o fue su culpa por haber dejado el pasaporte a la mano de su hijo.

Pierde su vuelo y pierde dinero, dice la madre

Una mujer en redes sociales reportó que al comunicar a su familia que viajaría a otro país, su hijo quiso tener un lindo detalle con ella, haciéndole unos dibujos en su pasaporte, deseándole buen viaje y diciéndole lo importante que es ella para él.

Sin embargo, la mujer refirió que debido a estos dibujos, no pudo viajar, pues en el aeropuerto le indicaron que el pasaporte debe estar en blanco para que le puedan poner el sello correspondiente y así pueda llegar a su destino sin problema alguno.

"Estoy en el aeropuerto y no me dejaron abordar porque a mi hijo se le ocurrió poner en todas las páginas del pasaporte que me ama, que vuelva pronto, que me extraña. No sé si sentirme feliz por el detalle que me hizo mi hijo, si enojarme porque no me dejaron pasar. Perdí mi tiempo, perdí mi vuelo, perdí mi dinero, pero mi hijo me ama", dice la mujer en el video.

Las reacciones en redes

En redes sociales el debate en realidad no favoreció a la mujer, pues la mayoría de los comentarios indicaron que debía sentirse feliz por la demostración de amor de su hijo y que, al final, pagara para renovar el pasaporte lo más pronto posible.

"Si se quiere sentir feliz que sea con su hijo porque la ama, pero si se quiere enojar que se vaya a ver al espejo porque ahí encontrará a la única culpable de haber perdido su tiempo y dinero, ya que los pasaportes y demás documentos personales nunca se dejan al alcance de los niños"; "Pues que saque otro pasaporte"; "Qué lamentable que no sabe educar a su hijo; el niño le garabateó un documento oficial porque ignora lo que es. No se toma un tiempo de explicar cosas importantes a su hijo", indicaron en redes los usuarios.

