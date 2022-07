Mujer reporta su auto como robado y luego se acuerda que lo estacionó en otro lugar

Una práctica muy común es que se olvide el lugar de estacionamiento del coche, sin embargo, una mujer se volvió viral al contar su historia en redes sociales.

La usuaria @Alelugod publicó en Twitter una serie de imágenes en las que contó que al salir del cine se asustó porque pensó que le habían robado su carro, incluso llamó a la policía para denunciar el hurto.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro”, se lee en la publicación de la mujer, sin embargo, también señaló que momentos después se acordó que lo auto lo había dejado estacionado en otro lugar.

Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

“Y sólo no me acordé dónde estaba estacionada”, escribió la mujer en una fotografía en la que se le puede ver afectada con lágrimas en los ojos.

“Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, agregó la mujer en otra imagen en la que se puede ver una patrulla.

Así reaccionan los usuarios a descuido de la mujer

Las opiniones de los usuarios de Internet quedaron divididas, mientras algunos señalaron que es algo muy común e incluso compartieron anécdotas de cómo también olvidaron el carro en otro lugar.

Mientras que otros cibernautas criticaron a la mujer por haberse tomado foto llorando y compartirla en redes, aseguran que en momentos de crisis lo último en lo que piensan es en tomarse una selfie.

“Amiga, no estás sola. De este lado también manejamos ese nivel de despiste”, “Me encanta el control que tienen para no acordarse de dónde dejan el carro, pero no se les pasa tomarse fotos llorando y en crisis”, fueron algunos de los comentarios.