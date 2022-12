Joven rifa su vestido de novia para pagar tratamiento contra el cáncer: "Me tocó vivir esto sola"

Lucero Vega, una joven queretana de 23, rifó su vestido de novia para poder pagar su tratamiento contra el cáncer de mama, volviéndose una de las historias más devastadoras y conmovedoras del año.

A través de rede sociales se viralizó el caso de Dulce, quien a través de su Facebook anunció la rifa del vestido de novia que iba a usar en la boda que ya no tuvo, pues necesitaba dinero para poder pagar sus quimioterapias.

Lucero Vega y su rifa Especial

“Me iba a casar y desafortunadamente pues ya no se dio, me tocó vivir este proceso sola, motivo por el cual estoy rifando mi vestido de novia”, señaló en una publicación.

Asimismo, Dulce narró que a inicios del año su papá fue diagnosticado con cáncer de piel, “y estamos en espera de su cirugía por lo cual nos estamos preparando económicamente también, no tenemos mucho dinero ya que mi papi es mecánico y prácticamente vivimos al día”.

Dulce Vega ha compartido en sus redes cómo se ha enfrentado al cáncer de mama y su proceso de sanación. Por fortuna, esta semana anunció que ya se sometió a su última quimioterapia.