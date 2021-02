NASA: Así puedes enviar tu nombre a Marte en la próxima misión al planeta rojo

La NASA lanzó una convocatoria para que los habitantes de la Tierra puedan enviar su nombre a Marte en la próxima misión que se tienen prevista para llevarse a cabo en el año 2026.

En los últimos días la NASA llegó a Marte con la misión Rover Perseverance, la cual llevó más de 11 millones de nombres de personas de la Tierra al planeta rojo.

Te puede interesar Llega el Rover Perseverance a Marte; así fue el aterrizaje (VIDEO)

Los nombres que se registran en las misiones de la NASA son grabados en un microchip, pero en la misión Rover Perseverance fue tanto el entusiasmo que se enviaron tres chips.

Para repetir la experiencia, la NASA abrió una nueva convocatoria para que los datos de millones de personas lleguen a Marte en el año 2026.

¿Cómo enviar mi nombre a Marte en la Misión de la NASA?

La NASA habilitó la página de Internet “Send Your Name To Mars” en la que los usuarios de Internet pueden ingresar para introducir su información.

El sitio web solicita a los cibernautas que escriban:

Nombre

​País

Código Postal

Correp electrónico

Una vez introducidos los datos, los usuarios tienen que darle clic en el botón de enviar nombre e inmediatamente despliega un ticket que funge como un pase de abordar para tu nombre y ahí se especifica que la próxima misión de la NASA a Marte será en julio de 2026 y despegará de Cabo Cañaveral en Florida para llegar al cráter Jezero del planeta rojo.