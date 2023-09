Novio invita a su pareja a comer... ella lleva a toda su familia y pide que le pague todo.

Un nuevo video que salió en las redes sociales está causando polémica debido a que muestra una situación que es compleja en el comportamiento y las relaciones interpersonales.

En el clip se ve una interacción en pareja en un restaurante tras haber consumidos los alimentos. En la conversación un hombre le pide a su novia que le apoye a pagar la cuenta de todos los productos que consumieron.

Fue ahí cuando la mujer le comentó a su novio que él la invitó a comer y dijo que si no iba a pagar mejor le hubiera dicho desde un inicio para no pedir nada. Posteriormente el sujeto revela la situación en la que se encuentra.

La mujer llevó a toda su familia a comer al restaurante y lo que enfurece al hombre es que no le avisó que llevaría a todos y, lejos de comunicarle algo más, al final se negó a pagar la cuenta pese a los familiares que había llevado.

“Ellos me fueron a visitar, ¿qué querías, que yo los dejara? Pues no. Eso me hubieras dicho desde el principio, que me ibas a pedir dinero, para yo entonces no haber pedido nada”, contestó la mujer.

Además, el hombre le explica que no consideraba gastar tanto dinero y posteriormente se reveló que la mujer le dijo al mesero que se cobrara el 20 por ciento de la propina.

Finalmente, el hombre decidió compartir su experiencia en las redes sociales como una forma de desahogarse y los comentarios y reacciones no se hicieron esperar.