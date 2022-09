¡Oso entra a robar descaradamente a un 7-Eleven varias veces!

Un día de trabajo normal e incluso aburrido, puede cambiar repentinamente cuando un oso entra a robar, y no una, varias veces en tu turno como cajero en 7-Eleven.

El empleado de un 7-Eleven en Olympic Valley, California se sorprendió cuando un gran oso pardo entró en su tienda el pasado 6 de septiembre y comenzó a llevarse paquetes de chocolates y demás comida chatarra de un anaquel.

«Al principio, me sorprendió. Veo la puerta abierta, y no veo un torso, y digo, 'Oh, Dios mío. Es un oso'», comenta el hombre, llamado Christopher Kinson, quien logró grabar todo en video cuando el oso se convirtió en un visitante y ladrón habitual del establecimiento.

"Los videos realmente no le hacen justicia. El oso era entre un 20% y un 30% más grande en la vida real". Las imágenes ahora virales muestran al "ladrón" saqueando un estante lleno de golosinas mientras Kinson amenaza: "Te patearé el trasero, o me matarás".

Sin inmutarse, el oso sigue adelante mientras Kinson advierte: "Muy bien, ya comiste suficiente. ¡Vamos!" antes de finalmente estallar en carcajadas por la absurda situación.

Esto al parecer funciona, ya que el oso abandona el local con la boca llena de paquetes de golosinas, sin embargo regresa momentos después para reanudar su descarado hurto.

"Oye amigo, eso es todo. Estoy cerrando las puertas... Eres un ladrón", le grita el empleado frustrado al ratero de bocadillos de cuatro patas. "No tienes nada que hacer aquí. Sal de aquí, perra. Soy el macho alfa. ¡Afuera!".

"Siempre mantuve mi distancia, y tenía la puerta trasera cerca de mí, para poder escapar si me atacaba", dijo Christopher. "Tenía miedo al principio, pero solo quieren comer. Aunque siempre hay que tener cuidado. No sabemos exactamente cómo están pensando".

Sin embargo, dijo que le resultaba "gracioso" que robara sólo un par de cosas a la vez, como si tratara de ser cortés: "Es como si fuera deliberadamente educado tomar una barra de chocolate a la vez, es casi como si tuviera modales".