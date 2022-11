Papá devuleve cosas que su hija se robó de salón de belleza y deja emotiva carta pidiendo perdón (VIDEO),

Un hombre se viralizó en redes sociales luego de que fue captado por cámaras de seguridad devolviendo artículos de un salón de belleza que su hija se robó.

" Ella lo está pasando muy mal, estoy avergonzada ", escribió el padre en una carta de perdón que adjuntó junto con los artículos devueltos.

Los hechos ocurrieron en un centro de belleza ubicado en Arica, Chile, donde acudió el hombre con la computadora y el celular que previamente hurtó su hija del establecimiento, además de dinero en efectivo como compensación por los daños ocasionados.

"Queremos comentarles que hoy nos han devuelto todo lo robado. El papa de la chica del video casi llorando nos trajo todo", indicó la página de Instagram del negocio llamado Depilación trilaser Arica.

La página compartió una fotografía de la misiva escrita a mano por el padre, la cual dice:

Señora, disculpe que mi hija le haya robado el computador y el celular. Mi hija es enferma. Por favor, perdónela. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. No es justificable. Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad,