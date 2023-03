¡Qué está pasando! Mujer se entera 17 años después que su esposo es su primo

¿En el amor no se manda? A veces, éste es tan poderoso que rompe fronteras de edad, geografía y lenguaje. Sin embargo, hay una barrera para este sentimiento que difícilmente se puede quebrantar: la de la consanguineidad… Al menos, eso dicta la norma social, si bien hay quienes prefieren ignorarla.

Tal fue el caso de un matrimonio de casi 20 años, el cual atravesó uno de sus episodios más duros cuando la mujer, después de una serie de pruebas genéticas, se dio cuenta de que su esposo era, en realidad, la persona que menos se esperaba que fuera: su primo.

Así lo contó Celina Quinones, una mujer de Denver, Colorado, a través de TikTok. Ella, según narró en una serie de videos, se encontró en la necesidad de realizarse una prueba de ADN junto con su esposo Joseph, sólo para encontrarse con la mala noticia de que guardaban un parentesco remoto.

Celina y Joseph se realizaron pruebas de ADN. Foto: Especial

Aunque esta relación era lejana —de ocho generaciones, explicó la mujer—, Celina no se quedó tranquila y decidió investigar más a fondo. Así, después de realizar una breve investigación en internet, a través de la herramienta MyHeritage.com, se encontró con que sí había un parentesco de línea directa.

Al principio, según narra Celina, la noticia fue difícil para la pareja, pues, además, ésta ha criado tres hijos. Sin embargo, con el tiempo ha aceptado la realidad y ha trabajado para que la relación de sangre no se interponga en el matrimonio: “Fue devastador. Fue como ‘amor, ¿se supone que no deberíamos estar juntos’. Es raro. De verdad me sorprendió”.

Celina y Joseph no permitieron que la noticia de su parentesco afectara su familia. Foto: Especial

Sin embargo, Celina acepta que, a pesar de todo, ama a su “primo” , según ha escrito en redes sociales, y que no deja que esto se interponga en la relación de la familia.

“He sido abierta con mis hijos sobre esto. Prefiero eso a que lo descubran con una prueba de ADN. Es una noticia difícil, aunque nuestros hijos tienen 10 dedos en las manos y en los pies ”, dijo la mujer, en referencia a que la consanguineidad con una pareja sexual puede llevar a malformaciones en los descendientes, lo cual no fue el caso de esta pareja.

