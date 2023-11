Paso a paso cómo hacer el trend de La Original, nueva canción de Emilia y Tini | VIDEO

Recientemente salió el álbum ".mp3" de Emilia Mernes, el cual está inspirado en los años 2000, una de las canciones que se ha vuelto muy viral en TikTok es "La Original", que es una colaboración con la cantante Tini. Si quieres aprender a hacerlo, en La Razón te compartimos un tutorial del baile paso a paso.

Emilia Mernes y Tini Stoessel demuestran empoderamiento en el video de La Original, que por medio de TikTok ya se volvió viral el trend; el baile está acompañado de la parte de que dice "Flash, flash, pose, pose, mira mi cara en portada de Vogue. Diva argentina, doy clases de flow. Ya es mucho tiempo acá arriba en el top, stop, pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos".

Esta canción de las dos famosas argentinas, está coescrita por Emilia, Tini, Duki, Mauricio Rengifo y Andrés Torres . Antes de su lanzamiento, que fue el pasado 2 de noviembre, los internautas viralizaron el beso que se dieron las cantantes.

Emilia y Tini en el video musical usan atuendos de moda de los años 2000 y ambas desfilan junto con bailarines en una pasarela, mientras hacen pasos de Vogue, casi al finalizar fue cuando se besaron. La acción generó varios comentarios en redes sociales, hay quienes lo compararon con el beso que se dieron Madonna y Britney Spears en la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2003.

¿Cómo hacer el trend de La Original, canción de Emilia y Tini?

A continuación te compartimos cómo hacer el trend de La original, posteriormente podrás ver algunos videos para que te guíes.

Pasos para hacer el trend de La Original, canción de Emilia y Tini. Foto: Captura de pantalla

Lo primero que debes hacer es mover una mano como si estuvieras sacudiendo algo

​Luego en pose con los dos brazos a 90 grados álzalos al mismo tiempo una vez rápidamente

​Simula que sostienes una cámara, tus manos deben hacer un cuadrado

​Craza tus brazos rápido al frente

​Haz como si te cubrieras del Sol

​Alza los dos brazos con los puños cerrados, cuando dice "diva argentina"

​De nuevo haz una tache con los brazos, a la altura de tu cara

​Pon los brazos al lado de tu cintura cierra los puños y muévete al ritmo de la música

​Cuando dice stop alza tu brazo hacia adelante y abre la mano, debe estar completamente extendida, como si fueras a chocar las palmas

​Con los brazos doblados y puños cerrados, simulando dos alas, muévelos rápidamente

​Cuando dice show señala con el dedo índice al mismo tiempo debe estar estirado tu brazo hacia enfrente

