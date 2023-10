¿Qué es el "slick back", el nuevo paso de baile que causa furor en TikTok?

En TikTok surgen dinámicas de todo tipo, desde recetas, tutoriales de maquillaje, noticias, bailes, chellenges, entre otros. En los últimos días se ha viralizado una tendencia llamada "slick back". En La Razón te contamos de qué se trata.

El "Slick Back" está causando furor en TikTok y cientos de de de usuarios lo han intentado, este se trata de un tendencia que ha tomado fuerza en los últimos días, principalmente entre las y los jóvenes.

Es un paso de baile influenciado por la cultura coreana, este baile lo realizan al ritmo de la canción “A Pimp Named Slickback”, consiste en un movimiento con los pies que aparenta estar flotando en sobre el piso.

Quienes lo han realizado, mueven un pie frente al otro rápidamente al rimo de “A Pimp Named Slickback”. Aunque quienes lo realizan correctamente hacen verlo muy fácil, la realidad es otra, ya que varios internautas lo han intentado sin conseguir los movimientos perfectos.

Por medio de la cuenta de TikTok @tranquilo_fernandez2, se compartió una serie de videos de gente realizando el viral paso de baile, los internautas no hicieron esperar los comentarios y entre los más destacados pusieron "si Jackson viviera sin dudas el podría hacer el slickback e incluso mejorarlo", "la gracia es que si lo haces bien crea la ilusión de que flotas", "lo intenté y me di cuenta de que parecía gallina", "wow al fin algo viral que se ve realmente interesante", "el único que me sale es el del Canelo".

