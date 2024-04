El perturbador video de una mujer que llevó el cadáver de su tío al banco para sacar dinero

Un perturbador video está causando terror en las redes y se trata de una grabación en la que apare una mujer llevando el cadáver de su tío al banco para tratar de sacar dinero.

Los hechos ocurrieron en Brasil y en el macabro video se observa que una mujer está en el banco, sin embargo, a lado de ella está un hombre en una silla de ruedas, sin embargo, lo que llama la atención es su aspecto, ya que el sujeto se ve rígido.

La mujer le mueve la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Incluso le levanta la mano como para fingir que va a firmar por el documento que se supone que le da acceso a la mujer a retirar una gran cantidad de dinero del banco, unos 54 mil pesos mexicanos.

El perturbador video de la mujer que lleva a su tío muerto al banco por dinero Foto: Especial

Los empleados del banco quedaron consternados con la escena y le preguntaban a la mujer si el hombre, quien aparentemente era su tío, se encontraba bien, ella solo le mavía la cabeza y las manos.

Pero los trabajadores de la institución bancaria quedaron impactados porque se dieron cuenta que el tío de la mujer en realidad estaba muerto. . "No creo que se encuentre bien", mencionó uno de los empleados en la grabación.

"Si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí. Firma para no darme más dolores de cabeza", le dijo la mujer que responde al nombre de Erika a su tío fallecido.

La perturbadora escena alertó a los empleados del banco, quienes decidieron llamar a las autoridades de Brasil. La Policía de Bangu no tardó en llegar a la sucursal del banco. Las autoridades determinaron que el hombre llevaba varias horas muerto.

La mujer fue detenida y la policía está investigando el caso, para saber si es real el parentesco entre la mujer y el hombre, pues ella aseguró que se encargaba de cuidar su río.

Usuarios critican acto “perverso” de la mujer por llevar el cadáver de su tío al banco

En redes sociales las reacciones al video no se hicieron esperar y los usuarios calificaron de perverso el acto de la mujer.

“He visto muchas cosas retorcidas en mi vida, pero eso parece más desesperación que otra cosa”, “¿cómo esperaba que le liberaran el préstamo cuando él claramente no iba a firmarlo? ¿Pensó que iban a renunciar a la suscripción?”, “Y yo pensé q lo ha iba visto todo, ya esto es el colmo. Quedé sin palabras”, fueron los comentarios de los cibernautas.