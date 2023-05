Popocatépetl. VIDEO: Presentadores de noticias del mundo se viralizan por no poder pronunciar el nombre

El volcán Popocatépetl ha impactado a miles de personas en México y en el mundo, luego de su actividad intensa de los últimos días. Se ha vuelto un tema de conversación entre creadores de contenido, en la calle, en noticias locales pero también en otros países .

Por medio de Tiktok se viralizó la forma en que presentadoras y presentadores de noticias hablan sobre el volcán e informan lo que sucede, pero al querer mencionar "Popocatépetl" no logran pronunciarlo bien.

El usuario de Tiktok @paskergeek compartió un clip con la descripción "Noticieros intentan decir Popocatépetl" , su video viral tiene más de 2.6 millones de reproducciones, en el se puede apreciar a presentadores de noticias de Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, quienes al mencionar la situación actual del volcán, les cuesta trabajo decir su nombre de Don Goyo.

Algunos usuarios no hicieron esperar sus comentarios, entre los más destacados indican: "en Puebla se dice Don Goyo", " Es Popocatépetl, no Popocatepetel ", "que bueno que es el pocatelepl y no el Popocatépetl ya me había asustado", "Italia proviene del latín, al igual que nuestro español LATINoamericano, por eso no batallaron", "Japón e Italia se la rifaron (honestamente me sorprendió), Francia lo intentó y se agradece, su pronunciación fue la más parecida posible que grandes", "El de Francia fue gracioso por qué lo corrige y no lo dice bien y al final lo termina diciendo bien".

Hubo cibernautas que aseguraron que Japón ganó en la pronunciación y "en segundo lugar" quedaba Italia: "el japonés por su forma de pronunciar palabras extranjeras, muy bien", "En Japón si está bien dicho, ya que como ahí no tienen 'L' usan r con terminación en u entonces 'tl' se dice 'toru' pero rápido", "Italia lo pronuncia mejor que nosotros", "Popocatepetel así lo dijo el francés, casi el TL cuesta trabajo por que en francés no existe".

