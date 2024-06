¿Regalos GRATIS de Temu son Reales? Esta es la VERDAD de la tendencia

Ya sea que compres en línea con regularidad o no, seguramente has escuchado de Temu. Es casi imposible que, llegado a este punto, no lo hayas hecho, pues la aplicación china ha inundado el internet con publicidad de sus productos de calidad a precios baratos y sus supuestos regalos gratis.

La posibilidad de obtener ropa, accesorios, celulares y tecnología a bajo costo ha llamado la atención de cientos de personas en internet. No es para menos, pues la idea de conseguir tantos nuevos productos a cero pesos es muy atractivo para todos, especialmente considerando los altos precios de los mismos productos en otras tiendas como Amazon.

Sin embargo, a causa de lo mismo muchos se preguntan si las supuestas ofertas millonarias de Temu son verdad. ¿Es cierto que se puede conseguir un celular de última generación a menos de 10 pesos y un paquete de regalos a cero pesos o es sólo otra estafa de internet? Esto sabemos y te lo contamos.

¿De verdad se pueden conseguir regalos en Temu o es una estafa?

La dinámica es sencilla: descargas la aplicación Temu desde la AppStore de iOS o la Play Store de Android, creas una cuenta y encuentras el apartado de regalos, donde te llenan de juegos y ruletas que, por ganarlos, te premiarán con una docena de productos gratis que, de haberlos comprado, te hubieran resultado carísimos.

Suena sencillo ¿no? Además, el sistema de Temu está programado para que estos juegos sean fáciles de ganar, y cada vez que lo intentes consigas más y más descuentos hasta que la cuenta por los regalos que selecciones quede casi en ceros y puedas llevarte los regalos a tu casa.

Justo aquí es donde los usuarios de Temu se preguntan si los supuestos productos gratis son una estafa. Lo anterior a causa de que, una vez que ganas los juegos y obtienes los descuentos que dejan tu saldo por pagar casi en ceros, el siguiente paso es invitar a nuevos usuarios a que se unan a la aplicación para, así, poder reclamar los supuestos regalos.

Aun así suena fácil de lograr, pero la realidad es que no lo es . Los regalos que ofrece Temu son productos caros en su mayoría, como celulares, tabletas, ropa, relojes inteligentes y más, que en conjunto suman unos cuantos miles de pesos.

Por ello, si quieres obtener una docena de esos productos gratis, como lo ofrece la promoción, deberás invitar a diez o más usuarios nuevos , es decir, personas que nunca hayan descargado la aplicación y nunca se hayan registrado, y que lo hagan a partir del enlace que tú les compartiste.

Aquí es donde se vuelve complicado obtener los regalos, pues muchas personas prefieren no molestar a sus contactos con estos favores, o simplemente no conocen a las personas suficientes que aceptarían.

Sin embargo, usuarios en redes sociales afirman que, cumpliendo ese paso, sí es posible conseguir los regalos gratis . Por lo cual afirman que, de estar interesados en eso, se armen de mucha paciencia para conseguir a la gente necesaria.

Pero otros usuarios más han argumentado que la calidad de los productos deja mucho qué desear, y que el esfuerzo por conseguirlos gratis es demasiado en comparación con su durabilidad. Por lo anterior, recomiendan mejor adquirirlos en tiendas de mayor prestigio, como Amazon o Mercado Libre.

