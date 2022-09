“Romántico” aniversario en taquería: Joven sorprende a su novia al celebrar su primer año juntos (VIDEO)

Vaya momento el que vivió una joven cuando su novio la llevó a una taquería para celebrar su primer aniversario juntos. Claramente no era lo que ella esperaba.

Un video en Tiktok de @javiermunozs muestra la cita que tuvo con su novia para celebrar la fecha especial; aunque ella imaginó que asistirían a un lugar “diferente”, eso no ocurrió así.

De acuerdo con el clip, que ya tiene varios comentarios y reproducciones, la chica se esmeró en su arreglo personal, se maquilló e incluso rentó un lindo vestido de color verde.

Ella reacciona con sorpresa y decepción al llegar a la taquería, momento que queda grabado, igual que el instante en que le entrega el menú.

En los comentarios del video no se hicieron esperar los comentarios de usuarias, quienes compartieron que han vivido momento similares.

Me pasó. En nuestro aniversario me puse súper guapa y en toda la cena estuvo en su celular. Solo comimos y me llevo a casa