No, no son chicharrones, es un pastel y se está robando la atención en redes

La ilusión que creó con su pastel el repostero Iván Zavala, está impresionando y antojando a muchas personas en redes sociales.

A simple vista cualquiera diría que ve una bolsa de chicharrones con salsa, pero resulta que es un pastel.

En su cuenta de TikTok Iván Zavala Sugar Art, publicó el video y llegó a más de 1.5 millones de reproducciones, pues el pastel de chicharrones es ahora el deseo de muchos para su próxima fiesta de cumpleaños.

Parecen chicharrones con salsa, pero es un pastel

“La verdad ya me había resignado a no hacer nada este año, pero me puse las pilas y logré terminar el pastel a tiempo, soy muy fan de los chicharrones con muchísima salsa Valentina y limón”, dijo el talentoso repostero.

Es un pastel de chocolate, los chicharrones son de chocolate blanco y algunos de fondant, la salsa Valentina es de frambuesa y la bolsa de Almendra Iván Zavala

Seguramente más de uno está imaginando el sabor de unos chicharrones, y la enorme sorpresa de probarlos y que sea chocolate. ¿Se te antoja?

