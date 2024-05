Estos son los mejores MEMES que dejaron los apagones en distintos estados en México

Este día en varias partes de México se registraron apagones, lo cual causó revuelo entre usuarios de redes sociales, quienes no hicieron esperar los memes.

En lugares como el Estado de México, Chiapas, Querétaro, la Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato hubo reporte de apagones e incluso la gente compartió fotos y videos.

Tras la falta de energía eléctrica, los internautas no hicieron esperar los memes de todo tipo, hay quienes lo vieron con humor al compartir un imagen de los Simpson y destacar que "predijeron el apagón en todo México", otras personas hicieron una tipo invitación en la que expresaron que fue "el recuerdo de su primer apagón y su primera ola de calor".

Circulan varios memes por los apagones en México. Foto: RRSS

Los Simpsons predijeron los #apagones en todo México pic.twitter.com/K4Pa3YGVFq — Andrés Rendón 𝕏 (@andresrendonmx) May 8, 2024

Por su parte, algunos usuarios de X compartieron "like si en tu colonia o ranchito también se te fue la luz", a lo que varias personas respondieron que si, como es el caso de @MrJavyGO, quien señaló "afirmativo en varios sectores de Reynosa, Tamaulipas", @xorge7mx indicó que "de 8 a 10 pm en Veracruz" no tuvo luz, "en Zinacantepec, Edo. Méx, de 8:57 PM a 9:42 PM", @PatyMoralesMont preciso que no tuvo energía eléctrica, lo mismo en "Huixquilucan se fue la luz en dos ocasiones de 30 minutos cada apagón", "Xochimilco sin luz en La Noria", mencionó Alejandro Sánchez.

Marge cierra los ojos,

no puedo disfrutar los #apagones pic.twitter.com/T4QZTVVNIL — Yo Soy BartMan Simpson (@BartManMX) May 8, 2024

De igual forma, los usuarios ironizaron acerca de la falta de luz por medio de memes con gif o videos que les parecieron graciosos, un ejemplo de ello es parte de la letra de una canción que dice "se fue, se fue", o el tema musical de Kali Uchis que expresa "vamos a apagar la luz" y pusieron la descripción de "la CFE en estos momentos".

Los de la CFE con tantos #apagones y con el sistema eléctrico nacional en emergencia. pic.twitter.com/wrtrl0ESDv — Víctor Esparza (coquette 🎀) (@SoyElVick_) May 8, 2024

Todos como victoria Ruffo con abanico sin luz, sin Venti ni aire acondicionado #apagones pic.twitter.com/hrNVmDnm5c — jos🙏🤛 (@josLovioaqui) May 8, 2024

Apagón? No lo sé bro... Yo siempre apago cualquier luz a las 7 pm para dedicarme a meditar y sentir las vibras 😌🙏🏽📿#apagones pic.twitter.com/mu9NQqThJc — Julio | ᴄᴏɴᴛᴇᴍᴘʟᴀᴅᴏr (@juliocedp) May 8, 2024

Cuando hablas a la cfe para reportar que no tienes luz #apagones pic.twitter.com/JEYzYlmO9y — soy Águila campeón 14🏆🦅🙋🏻‍♂️ 🤣 (@01wili) May 8, 2024

