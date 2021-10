Así suena la canción sobre la caída de WhatsApp y redes, con famoso ritmo

Hay quienes dicen que las horas más largas de los últimos años fueron las que pasaron sin WhatsApp, Facebook e Instagram este 2021, y no faltó quién hiciera una canción.

Con el ritmo de “Cómo Te Extraño Mi Amor” del compositor Leo Dan, el líder del trío musical “Los Tres Tristes Tigres” lanzó en Twitter una canción sobre la ausencia de WhatsApp y los gigantes de la “conexión” a nivel mundial.

La canción-parodia se hizo viral en cuestión de minutos y sigue siendo escuchada. El cantante no dejó de mencionar a la plataforma que fue el salvavidas durante la caída, y en la que se expresó la desesperación que sufre el mundo por un rato sin WhatsApp.

Me siento raro, no sirve el Instagram, y pa’ acabarla no jala ni el WhatsApp, es demasiado, ya no jala ni el Face, en estos casos ¿Pos qué se puede hacer? ¡Estoy aburrido! Creo que tengo que poner un tuit