El taxi tienda existe; conductor se vuelve viral por tener dos trabajos en uno

Un conductor se volvió viral por tener dos trabajos en uno, pues dentro de su taxi tiene una pequeña tienda.

Por medio de Tik Tok la usuaria @paolamiglio compartió un video en el que se muestra dentro de un coche varios dulces acomodados como un pequeño puesto, y con la descripción "taxi y bodega". En la descripción indica que es en São Paulo, Brasil.

Los comentarios al video no hicieron esperarse, como la usuaria Ivonne Damian Rivera, quien indicó "Termino endeudada si voy con mis hijos"; Ester Aydee Sánchez señaló "no dudo que alguien compre"; algunos otros se preguntaron cómo le hará para que no le roben.

