Tazo Dorado: Los mejores MEMES por la tendencia viral de TikTok

"¿Te han dicho que eres un Tazo Dorado?" Esta frase se ha vuelto viral recientemente en redes sociales y si bien su significado y origen es bastante noble, muchos Internautas lo han convertido en un meme que se utiliza en ocasiones divertidas.

Originalmente, la expresión 'Tazo Dorado' viene de una cuenta de TikTok llamada 'Patrulla Espiritual', donde buscan a personas alcohólicas o en situación de calle para ayudarlas a rehabilitarse. Los participantes son de un grupo cristiano y eligen la atención de las personas al llamarlas de ese modo.

En TikTok, se ha vuelto incluso viral una canción creada por la tendencia, la cual se llama 'La patrulla espiritual, tazo dorado', pues se utilizan un par de estrofas para grabar a personas que se encuentran bajo los efectos del alcohol o realizando actividades graciosas.

Ahora, te compartimos algunos de los mejores memes en TikTok sobre ser un Tazo Dorado, ya sea que te identifiques o veas en algún conocido con estas características:

Mejores memes de la tendencia viral 'Tazo Dorado'

Muchos ya han logrado identificar, gracias a la tendencia, a un Tazo Dorado cuando lo ven, aunque sean su propia familia.

Cómo cambian las cosas cuando te vuelves adulto, ¿no?

Hay algunos que ya han sido 'tazos dorados' y fueron aplacados por sus respectivas 'patrullas espirituales'.

Algunos tienen miedo a ser anexados por la Patrulla Espiritual... ¿será que 'Eres un tazo dorado' se volvió el nuevo 'Buenos días amigazo'?

Y es que uno ya no va a poder tomar tranquilo por miedo a que haya una confusión.

Letra de la canción de 'Tazo Dorado' en TikTok

Mira como viene ese amigo

Otra vez viene hasta atrás

Otra vez viene hablando solo

Y hasta acá huele el tonayan



En medio de la calle se pone a bailar

Se echa marometas

Y un mortal pa' tras

​

​Ese buen amigo ya se va a ganar

Un viaje redondo en la patrulla espiritual

Corazón, mi vida, mi niño

Sé que te vas a alivianar

Versículo, Lucas 14

Con él sé que tú vas a flotar

​

No sufras hermano, todo va a cambiar

Eres una perla

Un ser celestial

Un tazo dorado

Un lindo manantial

Ya llegó tu viaje en la patrulla espiritual



Mira mira mira como vienes de mugrosos

Vamos vamos vamos al anexo, mi precioso



Nunca te han dicho que eres un tazo dorado

Coqueto

Ah



Mira como viene aquél compa

Trae hasta la ropa al revés

Ya se va a poner mala copa

Ya se va a pelear otra vez



​Eres un tesoro

Vales más que mil

Mi rey, eres grande

Y yo soy tu carnal

Tu capacidad tan grande pa' sufrir

La vas a olvidar en la patrulla espiritual



Deja la bolsita de harina

Aquí no la vas a ocupar

Déja que cambiemos tu vida

Vamos a enseñarte a pescar



No sufras hermano, todo va a cambiar

Eres un coqueto

Un ser celestial

Un tazo dorado

Un lindo manantial

Ya llegó tu viaje en la patrulla espiritual



Mira mira mira como vienes de mugrosos

Vamos vamos vamos al anexo, mi precioso