Uvas pasas, el alimento que debes comer todos los días si quieres por muchas razones

En la actualidad, el ritmo de vida, el estrés del trabajo y los factores que lo rodean provocan que se destine muy poco tiempo a la alimentación, es común que “por las prisas” se suela comer algo que tiene poco o nada de nutritivo, contribuyendo así a ser más propicio a desarrollar alguna enfermedad.

Pero no todo está perdido, pues tener los requerimientos que nuestro cuerpo necesita, no sólo se obtiene de ingredientes sofisticados, de hecho, de aquellos de los que menos se espera, es de donde se puede sacar mucho beneficio.

Uva pasa, un superalimento necesario

De acuerdo con la plataforma Medical News Today, que se especializa en medicina, una cantidad moderada de “pasitas” como comúnmente se les conoce en México, puede ser una muy buena fuente de energía, lo que puede colaborar en disminuir la fatiga que causan los factores arriba descritos.

Además, son ricas en hierro, cobre, magnesio y potasio, nutrientes esenciales que apoyan al equilibrio del ácido estomacal y colaboran con el sano estado cardiovascular. No obstante, se debe destacar que las uvas pasas tienen un elevado contenido calórico, ello a que en su proceso de deshidratación pierden agua, que eleva sus condiciones benéficas.

Propiedades de las uvas pasas Foto: Pixabay

Pero eso no es todo, también son una fuente rica en minerales, así como antioxidantes y vitaminas que ayudan al órgano más grande del cuerpo humano, es decir, a la piel. Aunque no vayas tan rápido, no quiere decir que vayas corriendo a la alacena y tomes puños y puños, pues tiene un alto contenido en azucares que pueden dañarte.

Se recomienda como una colación entre comidas, pero no olvides que para cualquier situación referente a la correcta alimentación y los beneficios que puedes tener de los diversos elementos comestibles, siempre se debe de consultar a un profesional de la salud, que adecue una dieta adecuada a ti.