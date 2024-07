Valentina, 'mexicana criada en Europa', reacciona a su verdadera identidad: 'Me está difamando' | VIDEO

Hace varios días, se viralizó la historia de Valentina, quién saltó a la fama por un video en TikTok dónde señalaba que era mejor que el resto por ser una "mexicana criada en Europa", mientras señalaba a sus compatriotas al destacar que no tenían las mismas oportunidades que ella y hablarles en un tono humillante.

El video de la "mexicana criada en Europa", quien aseguró ser mitad húngara, género molestia entre el público mexicano y algunos decidieron investigar los detalles detrás de la vida de Valentina con lo que descubrieron varios aspectos de ella.

Así, indicaron que Valentina se hacía llamar Katie Vázquez cuando hacía contenido para adultos, por lo que las burlas no se detuvieron en su contra. Asimismo, surgieron otras acusaciones más fuertes.

Valentina reacciona a su 'turbio' pasado

Fue por medio de una serie de videos que Valentina se defendió, al destacar que su padre habría sido abusivo con ella. La joven contó una historia de abuso sexual y psicológico que habría afectado su vida. " Mis papás tuvieron que dejar sus trabajos, sacarnos de la escuela, vender todo lo que teníamos e irnos", contó.

Usuarios de redes sociales destacan que el padre de Valentina hacía videos para adultos, motivo por el que obtuvo la nacionalidad húngara. Posteriormente, se reveló un video en el que la joven asegura que los actos que llevó a cabo con un sujeto en Europa fueron de manera consensuada.

Valentina acusa que la difaman en redes sociales

Ahora, la húngara aseguró que la estaban difamando y retó a los usuarios que buscaron su contenido a probar las declaraciones que la acusan a ella y a su pareja de tener una casa productora de contenido para adultos en la que involucran a menores de edad.

"Me voy a poner en contacto con TikTok, con la policía en Alemania, policía en México. Yo sé que en México hay algún hacker que tiene el talento para encontrar a la persona que se está escondiendo detrás de esta pantalla. A la persona que me entregue a esta persona que me está difamando, le vamos a pagar", expresó.

La mujer también retó al público para que le prueben lo que dicen sobre ella y su pareja, pues ha circulado el rumor que acusa a Valentina por buscar a menores de edad para que se unan a la supuesta casa productora de su esposo.

Así reaccionan al caso de Valentina

En redes sociales, la conversación sobre Valentina no se ha detenido, pues la mujer cada vez recibe más comentarios respecto a su caso y en su mayoría, el público no la apoya, pues señalan que la mujer mostró desde el inicio una actitud negativa al público y se merece lo que ha sucedido.

"Mejor ya bájale y elimina tus redes porque te seguirán sacando más cosas ", "tranquila Katia Vázquez" y "eso no fue muy chica mexicana criada en Europa, hermosa", son algunos de los comentarios.

Sin lugar a dudas, el tema de Valentina, la "mexicana criada en Europa", no termina y parece ser que la influencer tampoco tiene intención de dejarlo, aunque las personas le aconsejan que lo deje pasar.