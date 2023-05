VIDEO. Abandono de 'lomito' en plena avenida desata indignación en redes sociales

Mientras muchas personas consideran a sus mascotas como parte de su familia, otras las abandonan a su suerte, de forma cruel e irresponsable.

Situaciones de este tipo ocurren diariamente en todo el mundo, despertando la indignación de las personas que sí cuidan a los animales.

Por ejemplo: Ocurrió que en Nuevo León, un 'lomito' fue abandonado en plena avenida, ante la mirada de automovilistas que circulaban por ahí en ese momento.

Fue una usuaria de redes sociales quien grabó un clip, en la avenida López Mateos, del municipio de Guadalupe, donde se puede ver que los propietaros de un automóvil dejan a un pequeño can a su suerte.

¿QUE OPINAN?



Personas a bordo de un automóvil abandonan a un perrito en plena Avenida López Mateos en Guadalupe; en medio del tráfico el can es sacando por la ventana para abandonado a su suerte. pic.twitter.com/UFkdSF2bTS — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) May 4, 2023

De acuerdo con las imágenes, el perrito trata de que lo vuelvan a subir, e incluso corre detrás de la unidad cuando ésta avanza. El can habría sido sacando por la ventana.

El abandono de mascotas puede ocurrir por diversas razones, como la falta de recursos financieros para cuidar de ellas, la falta de tiempo o interés por parte del dueño, o simplemente por una falta de responsabilidad y compromiso.

"A veces no merecemos el inmenso amor de nuestros animalitos"; "de menos tengan el valor y decencia de buscarle un dueño"; "no puedo entender como tienen ese corazón no lo pude terminar de ver", son algunas de las reacciones a este video en las redes sociales.

