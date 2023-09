VIDEO. Abuelita llora de felicidad porque puede comprar lo que quiera con su pensión

Al llegar a la tercera edad una de las preocupaciones de muchos abuelitos en México es poder valerse por si mismos y no depender de lo que les den sus hijos para vivir, es por eso que programas como la pensión universal buscan ayudar a que millones de adultos mayores puedan tener una vida digna.

Y tal parece que ese objetivo se está logrando o al menos así lo es para Aida Sedano, una abuelita de 75 años, que contó llorando en un video de TikTok lo feliz que era porque tenía la oportunidad de comprarse lo que quisiera con su pensión, algo que conmovió a miles de usuarios de la red de videos.

Su exesposo se llevó todo el dinero que ella tenía

"Estoy feliz, relajada, contenta", expresó la mujer de la tercera edad, quien explicó que en parte puede disfrutar su pensión como ella quiere porque ahora es soltera, pues antes con su exesposo gastar su dinero en lo que ella quisiera o comer cosas que le gustaran no era posible porque él controlaba todo lo que ella hacía.

"Puedo andar el tiempo que quiera en los pasillos, ya no tengo nadie que me diga 'hágalo, no lo haga'... Yo recuerdo que solo empujaba el carrito y muda, para que él (su exesposo) decidiera lo que íbamos a comer o no", mencionó Aida.

Pero, dijo, esto cambio cuando su marido decidió dejarla y aunque Aida comentó que a su edad la separación fue algo muy duro de superar porque "se llevó todo" el dinero con el que ella contaba, con ayuda de su pensión y una buena administración por fin puede comprar y comer lo que ella quiera, pero sobre todo disfrutar de su libertad.

"Que felicidad, ¿Qué si fue duro dejar mi matrimonio a mi edad? Sí. ¿Qué no fue fácil? No. ¿Qué tengo que hacer ajustes en mi presupuesto económico porque por supuesto que se quedó con todo y yo so tengo mi pensión? Sí, pero véanme, estoy feliz, relajada, contenta, duermo bien, completamente saludable, como les digo, hay que vivir y dejar vivir, sí se puede..." mencionó.

